Alcaldía de La Paz elimina parqueo tarifado y denuncia irregularidades

La Alcaldía de La Paz anunció este jueves la suspensión definitiva del servicio de parqueo tarifado en vía pública, conocido como “Parqueo para Todos”, y reveló presuntas irregularidades en las autorizaciones otorgadas a las empresas encargadas de administrar el sistema.

La medida fue oficializada tras la publicación de la Ley Municipal 580, norma que deja sin efecto legal las autorizaciones de uso temporal de bienes públicos destinadas al parqueo tarifado en calles y avenidas de la ciudad.

El alcalde César Dockweiler explicó que las cuatro empresas que operaban el sistema ya fueron notificadas oficialmente sobre la anulación de sus autorizaciones. Se trata de Publiesquinas, NOAC SRL, Asociación Accidental Santiago y Conecta Ciudad SRL.

Foto: Alcalde de La Paz, César Dockweiler. GAMLP.

Según el alcalde, las autorizaciones fueron otorgadas “al margen de la ley” y utilizando mecanismos legales que no correspondían para ceder espacios públicos a privados.

“Han utilizado ordenanzas del año 2003 forzando mecanismos legales e incluso algunas líneas de la propia Constitución para generar autorizaciones a cuatro empresas que usufructuaban las calles de La Paz”, denunció.

La autoridad cuestionó además que las empresas cobraran por el uso de espacios públicos mientras el municipio recibía porcentajes mínimos de recaudación.

"Parqueo Para Todos" desde 2025

Entre abril y diciembre de 2025, las cuatro empresas entregaron al municipio aproximadamente Bs 343 mil, pese a que administraban calles y avenidas de la ciudad.

“La ciudad propietaria de las calles recibía solamente el 10%, 12% o 15% de las recaudaciones”, afirmó.

El alcalde también denunció supuestas irregularidades en los contratos y en las inversiones comprometidas por las empresas.

Indicó que algunas compañías no cumplieron con las inversiones iniciales exigidas y aun así continuaron operando sin sanciones.

“La empresa NOAC debió invertir Bs 660 mil y solo invirtió Bs 416 mil. Según contrato, eso debía derivar en la rescisión, pero no pasó absolutamente nada”, señaló.

Asimismo, cuestionó el uso de grapas y grúas por parte de las empresas privadas, asegurando que esas acciones corresponden exclusivamente a competencias municipales.

Ante esta situación, la Alcaldía anunció el inicio de auditorías e investigaciones por presunto daño económico al Estado y resoluciones contrarias a la ley.

Ley 580 oculta "en el cajón"

El alcalde explicó además que la Ley 580 había sido promulgada anteriormente por el Concejo Municipal, pero permaneció archivada durante meses sin ser publicada por la anterior gestión edil.

La autoridad adelantó que la próxima semana se presentará un nuevo sistema de administración de parqueos urbanos con modificaciones en el cobro, control digital y ordenamiento vial.

Entre las nuevas medidas se plantea cobrar por minuto y no por hora, implementar notificaciones digitales antes de sancionar a conductores y establecer tarifas diferenciadas para vehículos que pagan impuestos en La Paz.

La Alcaldía también informó que se evalúa integrar a cuidadores de vehículos y trabajadores informales al nuevo modelo de parqueos para evitar afectaciones sociales.

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