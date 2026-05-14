Floricultores de Cochabamba reportan millonarias pérdidas por bloqueos y se declaran en emergencia

Productores de flores y hortalizas de Cochabamba se declararon este jueves en estado de emergencia debido a las pérdidas económicas que sufren por los bloqueos instalados en las rutas hacia el occidente del país, situación que impide el traslado de su producción en plena temporada de alta demanda por el Día de la Madre.

Los floricultores señalaron que la imposibilidad de transportar sus productos está provocando que toneladas de flores se pierdan, afectando meses de trabajo e inversiones económicas.

“El sector productor de flores y hortalizas de Cochabamba está en emergencia porque nos sentimos afectados. Nosotros vivimos del día a día. Lo único que queremos es trabajar. Hemos programado la cosecha para estas fechas porque se vende más por el Día de la Madre. Son seis meses de trabajo que se van al agua”, expresó una representante del sector, quien además pidió el cese de las medidas de presión.

Puente aéreo no abastece

Otro productor explicó que el transporte aéreo no logra cubrir la demanda debido a la limitada capacidad de carga.

“Sería lindo poder despachar todo por vía aérea, pero por la alta demanda de 18 viajes solamente ocho llevan carga, entonces no se envía casi nada. Es por eso que estamos perdiendo nuestra producción”, lamentó.

Los productores aseguraron que las pérdidas son millonarias. Según detallaron, cada día dejan de comercializar alrededor de siete contenedores de flores, con una inversión aproximada de 80 mil bolivianos por cada uno.

“Estamos perdiendo nuestra producción en los bloqueos. Por día perdemos unos siete contenedores y cada contenedor implica una inversión de por lo menos 80 mil bolivianos”, indicó uno de los representantes.

Asimismo, recordaron que hace una semana también se registraron pérdidas en el sector de Konani y Patacamaya, donde se dañaron al menos cinco toneladas de producción debido a las interrupciones en las carreteras.

“Son meses de trabajo que se van al agua. Somos productores a campo abierto y bajo vivero, además, los bancos nos presionan para pagar créditos”, manifestaron.

Los floricultores pidieron al Gobierno encontrar una solución al conflicto social para evitar mayores perjuicios económicos.

Gobierno insiste en diálogo

Las protestas y bloqueos se registran en distintos puntos del país en medio de movilizaciones impulsadas por diversos sectores sociales. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que las medidas responden a intereses políticos y aseguró que el Ejecutivo prioriza el diálogo para evitar enfrentamientos.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz Pereira destacó la aprobación de la abrogación de la Ley 1720 como resultado del diálogo entre sectores sociales y autoridades, mientras continúan las movilizaciones y marchas en La Paz, El Alto y otras regiones del país.



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