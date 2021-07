Alcaldía de La Paz pronóstica incremento de contagios Covid – 19 en agosto

Se anticipa el incremento de contagios de entre 200 a 300 pacientes por día, en la primera quincena del mes agosto, sin embargo, esta cifra no sería mayor al número pico registrado en la tercera ola, afirmó Cecilia Vargas secretaria municipal de salud integral y deportes, de la Alcaldía, este martes en la ciudad de La Paz.

“Nuestras proyecciones son que la primera quincena de agosto tendremos una ligera o leve subida, es decir que podríamos llegar entre 200 y 300, pero no se llegará al número pico de la tercera ola. No se va a llegar a un punto cero; no habrá un día que no haya enfermos”, puntualizó Vargas.