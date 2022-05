Alcaldía exigirá medidas de bioseguridad y puertas de escape en locales de fiesta para el Gran Poder 2022

Cargando...

La Paz, Bolivia

Después de participar en los ensayos de fraternidades como Los Intocables, Fanáticos y Catedráticos, el domingo, como parte de la preparación a la entrada del Gran Poder, el alcalde Iván Arias informó este lunes que se exigirá a los fraternos todas las medidas de seguridad en los locales de fiesta, no solo como protección a contagios de Covid-19, sino como prevención a aglomeraciones que pueden derivar en accidentes por no tener las suficientes puertas de escape.

“Hay que exigir medidas de seguridad, he ido a un ensayo del Gran Poder (el domingo), la misa de Los Catedráticos, Intocables y Fanáticos, con el ánimo no solo de participar, sino de ver condiciones de seguridad en fiestas y locales grandes. He preguntado por dónde hay escape (de los salones) y la Subalcaldía (de Max Paredes) empezará a exigir áreas de aislamiento, áreas de ventilación, áreas de escape y ver la salubridad en calles, que se convierten en urinarios”, explicó el alcalde en Radio Fides. Exigirán barbijos y carnet de vacunas. (Foto GMLP).

Una de las mayores preocupaciones que percibió Arias es el relajamiento en el del barbijo, cuyos fraternos ya no utilizaron durante los ensayos a los que asistió el domingo. “He visto un tema: cero uso de barbijo, si bien una de las fraternidades muy disciplinada lucía el carnet de vacunación colgado en sus fraternos, otras no tenían (el carnet). Estos temas tenemos que prever. ¿Usamos todos o no usamos (barbijo), exponemos el carnet (de vacunación) o no?”.

El alcalde Arias afirmó que es de la idea de “no trancar el corral cuando ya salió el burro” y reconoció que el Gran Poder, al ser una fuente de generación de ingresos y la representación de la “economía naranja” en el municipio, debe tomarse todas las medidas preventivas y oportunas para evitar contagios de Covid-19 y accidentes por falta de seguridad. Para eso, los locales de fiesta deben contar con áreas de escape, ventilación y control de ruidos.

La entrada del Gran Poder está fijada para el 11 de junio y entonces los bailarines volverán a calles del centro paceño, después de dos años de suspensión de esta festividad en La Paz a causa de la pandemia de la Covid-19.

La entrada del Gran Poder, conocida también como la fiesta mayor de los Andes, que se efectuará el 11 de junio, contará con la participación de 74 fraternidades, cuyos danzarines tienen cuatro fines de semana más para ensayar sus coreografías.