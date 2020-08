Alcaraz, boliviana que recibió la vacuna contra Covid-19: “Solamente dolor en el brazo, no tuve fiebre”

Cargando...

La Paz, Bolivia

Liliana Alcaraz, la primera boliviana a la cual se le aplico la vacuna contra el coronavirus, en entrevista con El Mañanero informo sobre su situación de salud tras haber recibido la dosis. Señalo que ayer tuvo dolores en el brazo, lo que considera que es normal según le explicaron los médicos como ocurre con cualquier otra vacuna.

“Ese día al momento uno no tiene como cualquier vacuna no tiene un síntoma, pero en la noche si tuve dolor, solamente dolor en el brazo, no tuve fiebre, casi hasta el mediodía de ayer tuve el dolor”, aseveró la boliviana.

Indico que su salud es estable, aunque señalo que se siente un poco cansada por el trabajo a razón de su profesión (enfermera) y por las entrevistas diarias que realizar por ser la primera boliviana en recibir una vacuna como esta.

Cargando...

Así mismo señalo que está previsto que para la primera semana de septiembre debe recibir la segunda dosis, aunque adelantó que el mismo está sujeto a una previa evaluación.

Liliana Alcaraz de profesión enfermera vive en Argentina y es la primera boliviana en recibir la vacuna contra el coronavirus, elaborada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech, en su fase de ensayo clínico. Alcaraz se postuló y fue seleccionada de 25 mil postulantes.