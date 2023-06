“Alcé el combo y lo golpeé en la cabeza, estoy arrepentido”: Relato de un asesino confeso

Santa Cruz, Bolivia

En un escalofriante descubrimiento, las autoridades de Santa Cruz se encontraron con un macabro hallazgo el pasado sábado 3 de junio en el barrio Paitití, zona del Plan Tres Mil. Un joven de 19 años, identificado como Andrés, fue encontrado sepultado en el patio de una vivienda, y se determinó que había sido víctima de un homicidio durante los días de carnaval, específicamente el 25 de febrero.

El dueño de la casa, Juan José Ch., de 28 años, fue aprehendido en el mismo lugar donde se descubrió el cuerpo enterrado. Antes de ingresar a su audiencia de medidas cautelares este lunes 5 de junio, el presunto autor del crimen dio su declaración. Según sus palabras, el trágico incidente ocurrió cuando Andrés se dirigía al cuarto donde se encontraba la esposa e hijo. Este reclamó y comenzó una pelea que culminó con el joven golpeado en la cabeza con un combo.

“Alcé el combo y con eso fue que le di (en la cabeza), no recuerdo si dos o un golpe le di. No era mi amigo, sino que soy buena persona y lo llevé a mi casa porque no tenía dónde irse. Después de haberlo matado, salí corriendo y no sabía qué hacer, no sabía lo que había hecho, estoy arrepentido”, confesó el acusado.