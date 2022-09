"Alegre, trabajador y buen hijo", así recuerdan a José Luis, quien murió apuñalado

José Luis Torrez Saavedra de 17 años era una persona humilde, salió bachiller el pasado 2021, era el tercero de cuatro hermanos, soñaba con ir al cuartel, por este motivo ahorraba dinero y trabajaba como guardia de seguridad.

Sus familiares lo recuerdan como un muchacho trabajador y muy responsable con su hogar, parte de lo que ganaba se lo daba a su madre, para ayudar con los gastos económicos que tenía en casa. El día que perdió la vida salió como todos los días sin sospechar que no volvería nunca más.

Desde muy pequeño fue consciente de su situación económica, por tal motivo siempre que podía realizaba trabajos esporádicos. Mientras estudiaba trabajó como mototaxi, garzón, guardia de seguridad, demostrando que tenía ganas de salir adelante.

"Mami te vas a cuidar, ya no te voy hacer renegar", eso me dijo. "Antes de salir se peinó el cabello, y me preguntó ¿Mi cabello sigue elevado mami? No le dije y se fue. Alegre se fue a trabajar, ya no hablé nada con mi hijo, directo en cajón me lo entregaron", lamentó.