Algunos residentes de Kabul se atreven a volver al trabajo, pasando frente a talibanes armados

Afganistán

KABUL, 17 ago (Reuters) - Algunos residentes de Kabul se aventuraron cautelosamente a volver a trabajar a través de calles tranquilas el martes, temerosos tras una noche interrumpida por el sonido de disparos y enfrentando preguntas de sus nuevos gobernantes talibanes apostados en puestos de control en la capital afgana.

El movimiento islamista, que impidió que las mujeres trabajaran y administró castigos como la lapidación pública durante su anterior gobierno de 1996-2001, se hizo con el país en pocos días, en medio del colapso de las fuerzas gubernamentales respaldadas por Estados Unidos.

Aunque los talibanes han prometido que no habrá represalias contra sus opositores y han prometido respetar los derechos de las mujeres, las minorías y los extranjeros, muchos afganos se muestran escépticos. Pero también saben que la vida debe continuar.

"Tengo miedo, pero lo que me hizo abrir mi tienda fue alimentar a mi familia", dijo a Reuters por teléfono Mohammadullah, un comerciante de comestibles de 48 años. "No tengo otra forma de obtener ingresos. Si no abro mi tienda, ¿cómo puedo alimentar a mi familia de 12?", se preguntó, agregando que había muchos menos clientes de lo habitual.