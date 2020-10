Almagro dice que no hay un "paralelismo" entre elecciones en Bolivia este año y en 2019

Cargando...

Washington, Estados Unidos

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, defendió este jueves que no hay un "paralelismo" entre las anuladas elecciones de Bolivia de 2019 y los comicios del domingo en los que resultó ganador el candidato del partido de Evo Morales, Luis Arce Catacora.

"No hay cifras trasladables", afirmó Almagro en una rueda prensa después de la Asamblea General de la OEA celebrada de forma virtual el martes y el miércoles. "No hay un paralelismo, no es muy inteligente hacer ese paralelismo", agregó el diplomático uruguayo.

Almagro recibió el miércoles duras críticas de México por el rol de la misión electoral de la OEA en las elecciones de Bolivia de 2019, en las que Morales buscaba un cuarto mandato.

Los comicios en Bolivia fueron anulados tras una auditoría de la OEA que estableció una "manipulación dolosa" en favor de Morales, quien renunció en medio de violentas protestas y bajo presión del ejército y denunció un "golpe de Estado".

México denunció el miércoles una "deslegitimación" de las misiones electorales y acusó además a Almagro de "lastimar la democracia en Bolivia" y le sugirió "someterse a un proceso de reflexión y autocrítica".

Para Almagro, no se puede establecer un paralelismo entre el proceso de 2019 y la victoria de Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS) el domingo con 54,5% de los votos, según los conteos preliminares.

"No creo que haya nadie que tenga los mismos votos que tenía hace un año", afirmó Almagro.

Con respecto a la misión electoral que denunció irregularidades en 2019 -que ha sido cuestionada por expertos de las universidades de Pennsylvania y de Tulane, en Estados Unidos, que señalaron que hubo "errores en el análisis"- Almagro defendió que los principales hechos no han sido rebatidos.

En este sentido el jefe de la OEA mencionó la alteración de actas, las actas falsificadas y el voto de personas fallecidas, entre otros.

"Los que juegan con los numeritos tratando de trasladarlos, definitivamente es un despropósito tratar de hacer eso", concluyó Almagro.