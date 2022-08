Amdecruz: “El gobernador Camacho está utilizando el tema del Censo como mecanismo de un nuevo golpe de Estado

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El vicepresidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Pedro Damián Dorado, rechazó la decisión del comité interinstitucional del Censo que determinó un paro de 48 horas si es que el Gobierno no determina adelantar el censo para el primer semestre de 2023.

Asimismo, afirmó que el gobernador Luis Fernando Camacho está usando el Censo como mecanismo para organizar otro golpe de Estado.

“Quiero denunciar ante el pueblo cruceño, ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que el gobernador Camacho está utilizando el tema del Censo como mecanismo de un nuevo golpe de Estado. A él no le interesa el Censo del 2023 ni el 2024, para él no es una prioridad, por eso no participó en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías”, señaló en entrevista con medios estatales.

“No vamos a acatar ningún bloqueo ni paro porque va en desmedro de la clase obrera y las grandes mayorías, como la clase transportista, amas de casa y los comerciantes. Por eso rechazamos el paro, peor si es con amenazas y persecución”, indicó el vicepresidente de Amdecruz.

Finamente, el masista Dorado también acusó al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y al Comité pro Santa Cruz de politizar estas medidas de presión “para utilizarlas como antesala para un golpe de Estado”.