Anciana de 86 años fue desalojada violentamente de su vivienda por terceras personas

La Paz

El hecho se suscitó el pasado 13 de julio en la avenida Josefa Mujia de la zona Alto San Antonio de la ciudad de La Paz, cuando personas desconocidas llegaron al lugar junto a efectivos policiales y desalojaron de forma violenta a una anciana de 86 años de su propia vivienda. La adulta mayor cuenta con todos los documentos legales que acreditan su propiedad del inmueble.

“Me están robando, todas mis cosas se lo cargaron en un camión, a mí me sacaron a jalones, no me dejaron permanecer adentro. No conozco a esas personas, no viven en esta zona ellos tienen papeles falsos, no sé cuál será el motivo yo vivo 50 años”, manifestó la señora Agustina Yujra propietaria del inmueble.