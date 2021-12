Anciano se hacía pasar por pintor para robar dentro de casas, envenenó a un perro y fue atrapado

La Paz

La policía procedió a la aprehensión de un anciano, este lunes en la zona de Villa Fátima, quien habría ingresado a robar a un domicilio, envenenó e hirió a un perro, los vecinos hicieron el llamado a las autoridades tras atrapar al sujeto, según versión de los mismo el acusado tendría un cómplice.

Los vecinos atraparon al ladrón, según relatan este hombre tendría un cómplice, quien le ayudo a trepar la pared para ingresar al domicilio.

Según las investigaciones preliminares, el cómplice es conocido bajo el apodo del Chelo, la policía busca a esta persona.

Una de las vecinas manifestó que vio al sujeto antes de que este ingrese al domicilio, sin embargo nunca pensó que se trataba de un ladrón.

“Evidentemente yo lo vi, no me di cuenta pues no sabía, quién iba a pensar que haría eso, entró a la casa no sabemos con exactitud, dicen que lo ayudaron a subir. Un señor alzó al perrito, está sangrando bastante”, detalló la vecina.