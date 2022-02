Andrónico afirma que Dávila debe ser juzgado en Bolivia

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, manifestó este miércoles, que no corresponde la figura de extradición del coronel Maximiliano Dávila, a Estados Unidos, agregó que este debe ser juzgado en Bolivia.

Las declaraciones del presidente del Senado, se da tras conocerse la información de que Estados Unidos pretendería solicitar la extradición del coronel, investigado por los cargos de narcotráfico en ese país.

Según se dio a conocer la Embajada de ese país, habría comunicado al Gobierno de Bolivia, la intención de pedir la extradición del coronel Maximiliano Dávila, ya que este tendría una citación formal en su contra sobre temas referidos al narcotráfico en Estados Unidos.

“Con toda la sinceridad, la DEA no tiene su objetivo de luchar contra el narcotráfico y hacer desaparecer este mal y no podemos estigmatizar a una región como el Trópico de Cochabamba. No porque existe coca en el Trópico existe narcotráfico en el mundo”, aseveró Rodríguez.