Andrónico Rodríguez llama a políticos de oposición a reflexionar y no seguir promoviendo el desacato

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, llamó este lunes a políticos de oposición a no seguir promoviendo el desacato, con el argumento de que la “wiphala no me representa”, cuando se trata de un símbolo patrio reconocido en la Constitución Política del Estado (CPE).

“Ahora, políticos de Santa Cruz justifican el agravio y ultraje de manera irónica diciendo que no estaba prevista para la iza, que la wiphala es andina y ‘no me representa’. Hay que recordarles que es un símbolo patrio reconocido por la Constitución Política del Estado. Al tratar de quitarle importancia o legitimidad constitucional a uno, o varios artículos de la Constitución, la oposición ingresa al peligroso terreno del desacato y la anarquía, que puede resultar contraproducente incluso a sus propios intereses”, dijo a los periodistas.

Resaltó que algunos políticos de oposición en lugar de aceptar el error y disculparse, caen en la imposición y el desacato a la Constitución.

“La wiphala es un símbolo patrio de unidad, diversidad, dignidad y libertad reconocido por la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia refrendada por el pueblo que la aprobó con el 61,43% de la votación en el referéndum del 25 de enero de 2009”, indicó.

Explicó que el parágrafo II del artículo 6 de la Constitución establece que “los símbolos del Estado son la bandera tricolor rojo, amarillo y verde; el himno boliviano; el escudo de armas; la wiphala; la escarapela; la flor de la kantuta y la flor del patujú”; artículo que, como cualquier otro de los 410 de la norma suprema, es de cumplimiento obligatorio.

“Así como ahora dicen ‘la wiphala no me representa’, mañana alguien podría decir ‘la autonomía departamental no me representa’, y así desconocer la autonomía de Santa Cruz y a su gobernador”, complementó.