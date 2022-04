Áñez a testigos que se rehusaron a declarar: "Si no quieren, no lo hagan; cada quien con su conciencia"

Cargando...

La Paz - Bolivia

La expresidenta del Estado, Jeanine Áñez, en una carta pública, se dirigió a los testigos que no asistieron a declarar por el caso "golpe II", señalando que eso queda en su "conciencia"

"Ustedes y yo sabemos todo lo que pasó y no hicimos nada ilegal, actuamos de acuerdo a las circunstancias, pero si no quieren declarar, no lo hagan, cada quien con su conciencia", escribió Áñez en una carta dirigida a su excolega parlamentaria y exministra de Desarrollo Rural, Eliane Capobianco.

Capobianco fue una de las personas cercanas a Áñez durante el Gobierno transitorio y que fue convocada a declarar como testigo por la defensa de la exmandataria; sin embargo, la exparlamentaria no se presentó a declarar, al igual que otros excolaboradores de Áñez, como Óscar Ortiz.

Frente a esa situación, la procesada dijo en un manuscrito que nunca pensó causar "tantas molestias al ponerlos de testigos en una situación que vivimos todos y sabemos qué fue lo que pasó".

"De mi parte, no hubo ninguna mala fe de buscar testigos en algo en el que nos pusimos de acuerdo todos y que no los puede perjudicar en nada, a no ser por el miedo que no sé a qué será, (pero) ser testigo no los compromete", indicó.

Aseguró que entiende el "temor" de Capobianco, aunque no lo comparte. Además, sostuvo que puso como testigos a los parlamentarios que estaban con ella durante la crisis de 2019.

Jeanine Áñez entiende el "temor a ir presos" que puede embargar a quienes "estaban conmigo en ese momento".

"Este fraudulento caso se trata de los momentos previos a que yo asuma (como mandataria) y ¿quiénes eran los que estaban conmigo? Obviamente mis colegas parlamentarios que, así como vos, (…) eran los que más aportaban para ver cómo salíamos de ese entuerto" escribió.

Áñez es procesada por la vía ordinaria en el denominado caso "golpe de Estado 2", por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, por sus acciones previas a su proclamación como presidenta en 2019.