Añez afirma que “grupos paramilitares del Ministerio de Gobierno utilizan la guillotina fiscal y judicial”

La expresidenta Jeanine Añez, se dirigió a través de una carta publicada en sus redes sociales, al pueblo boliviano, a sus hijos y a la comunidad internacional, donde afirmó que a diferencia de la gestión del expresidente Luis García Meza, donde se usaba ‘tanques y grupos paramilitares’, el Ministerio de Gobierno usa la extorsión y la “guillotina judicial”.

Así mismo, la exmandataria agradeció a todas las personas que hasta ahora la acompañan, luchando según dijo con la injusticia, sin pedir algo a cambio.

“Mi eterno agradecimiento a los hombres y a las mujeres que no nos abandonan, a mis amados hijos, a mis hermanos, a mi madre, a mis abogados y a las personas que me hacen saber y sentir que no estoy sola, que no estamos solos, que luchan día a día contra tantas injusticias, sin pedir nada a cambio. No hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo permita”, puntualizó Añez.