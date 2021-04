Áñez asegura desde la cárcel que resistirá y critica a Arce por lenta vacunación

Cargando...

La Paz, Bolivia

La expresidenta del Estado, Jeanine Áñez, escribió una carta en el que reafirmó su inocencia y aseguró que resistirá el proceso que la Fiscalía le sigue en su contra por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

El pronunciamiento de la exmandataria se da a un mes de cumplirse su aprehensión en la ciudad de Trinidad y posterior detención preventiva en La Paz, en la cárcel de Miraflores.

Cuestionó a la administración de Luis Arce "por ser muy buena en la persecución política y muy mala en la vacunación contra el Covid-19".

La carta fue leída por su hija, Carolina Ribera, durante un acto en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) donde se recordó lo ocurrido con su madre y se denunció que existe una “persecución política” hacia exautoridades opositoras.

“Al pueblo boliviano, hace un mes que estoy presa, en manos de la dictadura por un delito que no cometí y que nunca ocurrió, un mes en el que la dictadura ha demostrado ser muy buena en la persecución política y muy mala en la vacunación contra el virus”, señaló Áñez, según la misiva.

Áñez afirmó en la carta que no se encuentra sola y agradeció las muestras de apoyo y solidaridad de líderes y expresidentes de varios países.

“En este mes he aprendido algo, voy a resistir porque la causa es más grande que mi pena y voy a resistir porque no estoy sola. Mucha gente, dentro y fuera de Bolivia ha entendido que este no es sobre Jeanine Áñez, esto es sobre la libertad y la democracia y sobre Bolivia”, dijo.

“Duele el abuso, duele la injusticia. Dios bendiga a Bolivia”, concluye la misiva de la expresidenta.