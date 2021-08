Áñez en su audiencia: "No soy ninguna delincuente, no maté a nadie ni mandaría a matar"

Cargando...

La Paz, Bolivia

En una audiencia de acción de libertad virtual al que se le fue negada, la expresidenta Jeanine Áñez, nuevamente reafirmó su inocencia y aseguró que mientras estuvo en la Presidencia del país no mató a nadie ni tampoco dijo que ordenaría hacerlo; además, se declaró una mujer de fe.

La exmandataria, detenida en la cárcel de Miraflores, hizo un repaso a la manera que fue aprehendida en Trinidad y cuestionó que la Fiscalía y Policía se encuentren “empecinados” en decir que pretendió huir del país. Dijo que si esa hubiera sido su intención, ya lo habría hecho en diciembre, enero o febrero de este año.

“Pero estuve acá, en mi país, que considero, hice solamente lo que tenía que hacer. No me excedí en absolutamente en nada, nos soy ninguna delincuente, no mate a nadie, ni mandaría a matar nadie porque yo soy una mujer de fe, soy una mujer cristiana y siempre quiero lo mejor para mis compatriotas”, aseguró.

La tarde de ayer, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) presentó la acción de libertad a favor de la expresidenta.

Añez, quien lleva más de cinco meses en la cárcel de Miraflores con detención preventiva, en las últimas dos semanas fue sacada del penal de Miraflores en tres ocasiones para ser evaluada por los médicos.

Los accionantes del recurso son Carvajal, la exmandataria y su abogado Jorge Valda.

“Pediría señor magistrado que dejen la política de lado, primero está la vida, el ser humano y luego la política, estamos pidiendo que cumplan las órdenes judiciales, la justicia está tremendamente politizada. Hay una orden judicial y una contraorden política. Así no se puede decir que voy a tener un juicio justo”, dijo.

Desde que comenzó el proceso en su contra por la comisión de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración denunció que viene atravesando una serie de vulneraciones a sus derechos por parte de la Dirección General de Régimen Penitenciario pese a su delicado estado de salud.

Insistió además que hasta el momento no se pudo encontrar ningún indicio que la responsabilice de los delitos que se la acusan por el denominado caso “golpe de Estado”, impulsado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty.

“Nosotros solamente estamos pidiendo que se cumplan las órdenes judiciales por eso es que la justicia esta tan desprestigiada, por eso es que nadie cree en la justicia porque es tremendamente politizada y uno desafortunadamente se encuentra en total indefensión porque hay una orden judicial y hay una contra orden política y eso no nos parece justo porque así no hay justicia”, añadió.

La declaración de Áñez se dio luego que pasados días, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en una de sus conclusiones, haya establecido que entre septiembre y diciembre de 2019 hubo “graves violaciones a los derechos humanos” en el país.

Entre los polémicos hechos que involucran a la gestión de la exmandataria son las masacres de Senkata, El Alto, y Sacaba, Cochabamba. Al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares resultaron heridos.