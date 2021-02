Áñez se presenta en la Fiscalía de Trinidad, pero se abstiene de declarar

Cargando...

Trinidad, Beni

La expresidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, Jeanine Áñez, se presentó esta tarde ante la Fiscalía de Trinidad, para prestar su declaración a llamado del Ministerio Público, sin embargo, se acogió a su derecho constitucional de abstenerse a declarar.

A su salida de la Fiscalía, la exmandataria argumentó que el proceso en la vía ordinaria es ilegal, puesto que se investiga hechos ocurridos cuando era mandataria, por lo cual le corresponde un juicio de responsabilidades.

“No he querido entorpecer la acción, entonces he venido y me he abstenido, como es mi derecho constitucional, a declarar. He presentado ya en la ciudad de Sucre un incidente de incompetencia, porque lo que corresponde es que a mí me lleven a un juicio de responsabilidades”, afirmó Áñez.

La citación de la Fiscalía a Áñez se origina por un proceso iniciado en Chuquisaca, donde el fiscal Jesús Andrade emitió la orden de comparecencia en el marco de una investigación por el delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad.

La expresidenta se presentó en la Fiscalía de Trinidad, donde seguidores suyos la esperaron y la aplaudieron cuando salió de las oficinas. Áñez se retiró sin ningún impedimento del Ministerio Público.

Jeanine Áñez aseguró que este caso es impulsado abiertamente el MAS para impedir su candidatura en su región y dijo que cuando se presentó la demanda fue el Ministerio de Salud el que respondió sobre ese caso.

Por su parte el abogado y exministro, Álvaro Coímbra, indicó que el caso se origina debido a una acción popular que se desarrolló en 2020 en Sucre, en la cual se solicitó mejor atención de salud al entonces Gobierno.

Coímbra señaló que esa acción popular salió positiva para el demandante y que eso derivó en el actual proceso. No obstante, señaló que no entiende por qué se activó el proceso ordinario, ratificando que corresponde un juicio de responsabilidades porque Áñez era mandataria entonces.

El exministro dijo que sorprende esta citación en plena campaña y consideró que se trata de movimientos que hace el MAS contra otros candidatos, como Áñez o Rafael Quispe.