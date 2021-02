Angélica Sosa manifestó que no la dejaron ingresar al acto de las vacunas chinas

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La alcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa, expresó su molestia a la prensa durante el acto oficial del recibimiento de las 500 mil vacunas chinas Sinopharm, evento realizado la mañana de este miércoles en el aeropuerto Viru Viru.

La autoridad edil denunció que no le permitieron el ingreso a estas instalaciones, pese que fue invitada, argumentando que su nombre no estaba en la lista. "Jamás he estado tan molesta como ahora, no puede ser esta humillación y este manoseo por no ser de su misma línea política". "Pero ellos si trajeron su cerro de gente, está ahi adentro Mario Cronenbold y Adriana Gil, menos yo que soy la autoridad municipal hasta que el pueblo lo decida", dijo Sosa.

"¿Quiénes creen que vacunan? Es el municipio, los hospitales de segundo y de primer nivel, acotó.

Asimismo, denunció que fueron también excluidos de la lista el gerente de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Carlos Hurtado, pese a que fueron invitados.