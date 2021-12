Angélica Sosa niega haber amenazado de muerte a mujer que denunció 800 ítems fantasmas

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La exalcaldesa del municipio cruceño, Angélica Sosa, compartió un video en sus redes sociales en el que rechaza las acusaciones en su contra realizadas en las últimas horas por Valeria Rodríguez como por su abogada, Darling Franco.

En el video, la exautoridad de la comuna cruceña, negó haber amenazado de muerte a Valeria, quien denunció sobre la creación de 800 ítems fantasmas en la anterior gestión municipal donde se beneficiaban económicamente altos funcionarios de la pasada gestión.

"En días pasados he tomado conocimiento de unas declaraciones que habría manifestado la señora Valeria Rodríguez, en la cual ella ha dicho que yo la he amenazado de muerte. Nunca he amenazado a la señora Valeria, peor aún una amenaza de muerte, no está eso dentro de mis principios y mis valores", expresó Sosa.

Las declaraciones de Sosa se realizan después de que se difundieran dos videos en los que tanto Rodríguez como su abogada denuncian presiones e incluso amenazas de parte de Angélica Sosa, para que se retire la denuncia sobre la existencia de 800 ítems fantasmas en la gestión municipal.

Angélica Sosa afirmó que las denuncias en su contra afectan a su familia, a la tranquilidad de su hogar, a su honra y a su honor. "Asimismo indicar de que continuar con estas falacias iniciaré las acciones ante las instancias competentes de ley", dijo.

Por su parte la defensa de Sosa, Jerjes Justiniano, manifestó que la denuncia de la mujer pretender ser politizada contra Sosa, por ello, pidió que el Ministerio Público realice una minuciosa investigación de la cual anticipó que su cliente se presentará

"¿Tener 800 empleos fantasmas?, o fue un acto muy bien calculado y gran acto de corrupción, o fue inexistente y todo se trata de una denuncia falsa para desprestigiar a alguien", cuestionó Justiniano.

En su denuncia, Valeria Rodríguez apuntó a su expareja Antonio Parada Vaca, exjefe de Recursos Humanos de la Alcaldía.