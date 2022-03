Angélica Sosa y Percy Fernández declaran este miércoles por el caso BRT

Santa Cruz, Bolivia

Este miércoles 9 de marzo se tiene previsto la audiencia cautelar de Angélica Sosa y Percy Fernández en la investigación por presuntas irregularidades en el sistema de buses de tránsito rápido (BRT). Donde además de las ex autoridades municipales también existen otros 7 investigados.

Jerjes Justiniano, abogado de Sosa, considera que la imputación es defectuosa y que no está suficientemente fundamentada, no está motivada, no hay una individualización de cada uno de los sujetos.