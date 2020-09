Aníbal Cruz respecto a convenio de adquisición de respiradores chinos: “Este contrato no existe”

Cargando...

La Paz, Bolivia

El ex ministro de Salud, Aníbal Cruz, en entrevista con El Mañanero se refirió a un convenio que habría sido firmado por su persona para la adquisición de respiradores de marca china cuando este era el titular la cartera de Salud. Cruz señaló que 1 de abril firmó dicho convenio y que la adquisición no se ejecutó tras que el convenio habría caído.

“Yo firme el convenio como Ministerio de Salud, y fue financiado por el Banco Mundial, el 8 de abril dimite yo y de ahí en adelante no sé, lo único que me entere es de que esta compra, este convenio se había caído porque la empresa que nos oferto no cumplió los casos que se especificaba y también no cumplió las condiciones del contrato, por tanto este contrato no existe”, afirmó Cruz.

Indico que este convenio era para adquirir 500 ventiladores de marca china de la empresa Global Net.

“Este convenio tenía un costo total, de los 500 ventiladores, de 34 millones 263 mil bolivianos”, aseguró el profesional médico.

Así mismo señalo que nadie le oferto ningún respirador de manera personal, tomando en cuenta que no era su función.

“Los alguien que vengan a ofertar directamente al ministro, en mi caso concreto nadie”, aseguró la ex autoridad de salud.

Cruz indico que existen intereses políticos que pretenderían involucrarlo dentro del caso en la compra de respiradores presuntamente de manera irregular. Señalo que fue citado por el senador Ciro Zabala para aclarar y mostrar toda la documentación respecto a este caso.