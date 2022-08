Ante bloqueos, transporte pesado cierra el paso a la refinería de Palmasola

Santa Cruz, Bolivia

Debido a los bloqueos que se registran hace cuatro dias en diferentes puntos del departamento de Santa Cruz que llevan adelante un grupo de campesinos que exigen al Gobierno titulación de tierras, los afiliados al Transporte Pesado Internacional iniciaron este jueves, 4 de agosto, a partir de mediodía el cierre al ingreso a la refinería de Palmasola, para no permitir la salida ni entrada de combustibles.

Los transportistas dieron un primer aviso, la noche del miércoles, 3 de agosto, con el cierre temporal de la refinería, lo que derivó en largas filas en los surtidores de la capital cruceña tras la alerta que saltó en las redes sociales. Yujra indicó que se dispuso que la medida de presión se la vuelva a realizar en esta jornada, ya que quieren trabajar y no puede ser que el Gobierno no vea por la situación que están pasando sus colegas, quienes padecen hambre, pierden sus cargas por estos bloqueos

“¿Dónde está el ministro de Obras Públicas? (Édgar Montaño) que dice que no hay que parar, ¿dónde está el ministro de Gobierno? (Eduardo del Castillo) que dice que no permitirá cierre de vías, estamos totalmente bloqueados y si no levantan iremos a bloquear a las refinerías para que no salgan ni entren las cisternas y las vías de tren para que no entre combustible. Somos los más perjudicados y es insostenible”, protestó.