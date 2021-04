VIDEO: Antílope escapa de UN feroz cocodrilo y termina siendo atrapado por un leopardo

Sudáfrica

La naturaleza suele regalarnos algunas de las escenas más impresionantes del mundo como sucedió con un video que se ha convertido en viral en TikTok y otras redes sociales.

En esta ocasión, los protagonistas de esta historia son un impala (antílope), un leopardo y un enorme cocodrilo. Como se logra visualizar en la grabación, el antílope cayó a un estanque donde luchaba por su vida y evitar ser devorado por el reptil.

El feroz cocodrilo lo tenía atrapado por una de sus patas posteriores. Sin embargo, esto no fue motivo para que la gacela no hiciera esfuerzos para escapar de las fauces del hambriento caimán.

Tras liberarse de su contrincante, el antílope se dispuso a huir, pero lamentablemente, fue atrapado por un leopardo que lo acechaba escondido entre la espesa vegetación.

El episodio ocurrió en el Parque Nacional Kruger, ubicado al noreste de Sudáfrica. La organización Kruger Sightings compartió el clip en sus redes sociales el cual fue grabado por los turistas Angela y Craig Weeks.

Impala fights hard to escape croc, only to run into a Leopard 😭