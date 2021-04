Anzoátegui: “Nos quieren tapar la boca con la nueva Ley”

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Los médicos a nivel nacional mantienen un paro de actividades desde hace semanas, el cual se extendió recientemente por 15 días más, esto con el fin de lograr la abrogación de la Ley 1159 de Emergencia Sanitaria. Al respecto el presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, dio un pantallazo a Notivisión Digital sobre los puntos que convierten a esta Ley en 'inconstitucional'.

Tres artículos no se suscribieron con las modificaciones que realizó el sector salud, porque cuando se leyó las modificaciones no coincidían con lo acordado, es por esa razón que la delegación que fue a La Paz se levantó y no firmó el documento. Sin embargo, en ese momento el presidente del concejo nacional de salud lo firmó, pero por presión. Esto no justifica que esta Ley sea inconstitucional.

Pero a pesar de estos artículos en cuestión, manifestó que existen otras observaciones que contiene esta Ley, “como el punto 7 que habla sobre la contratación exclusiva de personal a cargo del Gobierno y cuando ellos quieran, el 8 que dice que pueden comprar los medicamentos, el 19 que influye los derechos que tiene cualquier persona y tiene que ver con prohibir las manifestaciones, nos quieren tapar la boca”, remarcó Anzoátegui.