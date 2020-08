Aprehenden a cinco personas que pagaban a bloqueadores en Oruro

En el informe de intervención policial preventiva e informe de inteligencia las personas arrestadas fueron encontradas en el lugar ofreciendo dinero por bloquear.

"Porque no les funcionó con el pago de 200 ahora están ofreciendo 300 bolivianos por ir a marchas y bloquear (...) Esta es la persona que ha sido encontrada (muestra en fotos) con recursos económicos, y si no me equivoco son tres personas las que van a ser procesadas", informó el ministro de Gobierno en conferencia de prensa.