Aprehenden a dos mujeres acusadas de estafa por anticréticos

Cargando...

La Policía aprehendió a dos mujeres acusadas de estafar a al menos 20 personas con ofertas de anticréticos de propiedades que no les pertenecían. Ambas habrían sonsacado a sus víctimas entre $us 30.000, $us 20.000, $us 10.000 y $us 5.000.

“No solo viene haciéndolo de ahora, sino de hace años esta señora. Tenemos varias víctimas a las que habría estafado”, reportó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la zona Sur de la ciudad de La Paz, Edwin Blanco.

El oficial comentó que las presuntas estafadoras incluso ofrecían bienes que no existían, además mostraban a sus víctimas documentos falsificados.

También señaló que cuando las mujeres fueron aprehendidas advirtieron a los oficiales que tienen varios contactos.

Cargando...

“Lo que más nos llama la atención es que esta persona al momento de ser aprehendida refiere que tiene bastantes contactos con lagunas personas”, comentó.

Una de las víctimas relató que pagó $us 25.000 por el anticrético. Ella habría alquilado un departamento en febrero, peor en mayo apareció la supuesta dueña quien le pidió desalojar el inmueble.

“Yo estoy pasando por procesos, por demandas. Estoy sin luz casi un mes y esto no es justo ni para mí, ni para mis hijas, ni para todas las personas que han entregado su dinero para tener un techo”, manifestó entre lágrimas.