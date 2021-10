Aprehenden a dos sujetos por intento de robo y agresión a una persona de la tercera edad

La Paz

La mujer de la tercera edad quien sería vendedora de un negocio de venta de ropa de bebé, manifestó este martes, que cuando cerraba el local dos sujetos ingresaron y la maniataron, amenazándola de muerte.

“Yo estaba metiendo la vitrina, ellos ingresaron y cerraron la puerta, me taparon inmediatamente la vista, me dijeron dónde está la plata, yo les dije no tengo plata, que plata va a ver la señora lo tiene. Seguían insistiéndome y me dijeron que me matarían”, manifestó la víctima.