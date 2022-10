Aprehenden a un hombre acusado de intentar raptar a una niña en La Paz

Cargando...

Un hombre fue aprehendido acusado de intentar raptar a una niña que salía de su colegio de la zona Pampahasi, en la ciudad de La Paz. Según denuncias de los padres de familia, el sujeto merodea los colegios de la zona y acosa a las estudiantes.

“El que está detenido le había dicho que si quiere que te devuelva tu gorrita, qué cambio me vas a dar. O sea ya le había agarrado de la mano a mi hija, la había forzado, la había jalado todavía casi 10 metros”, relató el padre de la víctima.

La menor habría sido interceptada por el sujeto tras salir de su establecimiento educativo y según el relato del padre, el sujeto le quitó el gorro y la tomó por la fuerza del brazo.

La víctima logró escapar y llamar a su padre para relatar lo que le pasó. “Mi hijita me indica, la verdad yo lo he tomado como un juego, no le he creído cuando me ha hecho la llamada (y me dijo) papi esto me ha pasado, a ver cuéntame bien haber, qué ha pasado”, contó el señor.

El individuo fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Entre tanto, los padres de familia demandan a la Policía mayor resguardo en los colegios.