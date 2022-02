Aprehenden a una madre de 25 años por patear a su bebe de 1 año y maltratar a su hijo de 4 años

Cochabamba, Bolivia

Este miércoles por la noche, una mujer de 25 años y madre de dos niños fue aprehendida por haber pateado a su bebe de 1 año y golpear a su otro hijo de 4 años.

Luego de presentar el video y demostrar la agresión de la mujer, ella fue aprehendida y los niños llevados con familiares. La madre fue llevada a la Fiscalía, a donde llegó el padre, quien explicó que su hijo estaría bien de salud y sin consecuencias de los golpes que recibió. Además, ya se le realizó un examen médico forense.

"Mi hijo está bien, gracias a Dios. Es lo único que yo quería, está con mis hermanos ahora", dijo Alex.

El hecho sucedió la mañana de este miércoles, aproximadamente a las 10 de la mañana. Sin embargo, se informó que no fue la única vez que la mujer violentaba al menor.

En las imágenes se observa cómo la mujer bota al menor al piso y luego lo patea, mientras discutía con el padre. Luego le exige que deje de filmar y que le entregue su celular.

La abogada del papá también explicó que el martes aconteció un hecho similar y quiso presentar la denuncia, pero no le aceptaron.

La audiencia cautelar de la mujer se realizará entre el jueves y viernes. El padre pedirá la guarda del menor.

El padre se presentó anoche en el IDIF para contar el infierno que vivió junto a la mujer, durante los tres años de relación que tuvieron y tiempo en el que maltrató varias veces a los pequeños. Se le realizará un examen médico forense.

"Cuando dejé de grabar el video me puse encima de mi hijo para que deje de golpearlo. Me rascó, me mordió. La primera vez que hubo agresión, había un video donde a mi hijastro de 4 años lo tenía con un cuchillo, pero ella se hizo a la víctima fue a la policía y me arrestaron", relató y anunció que pedirá la custodia de su hijo.

"Siempre fue violenta, sufría amenazas de su parte. Tuve que regresar con la mamá de mi hijo porque era el único que le podía proteger, quién más si no es su padre. Regresé con ella, a pesar de que tenía una orden de alejamiento, regresamos", explicó. "Cada vez que intentaba grabarle, agarraba un cuchillo y decía: 'prefiero que esté muerto a dártelo' y borraba el video de mi celular. Ahora dije basta", agregó.