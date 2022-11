Aprehenden al esposo y dos cómplices por la muerte de una mujer en Oruro

Oruro

El hecho se habría suscitado el pasado 2 de noviembre, en inmediaciones de la avenida circunvalación de la ciudad de Oruro. La mujer de 38 años, murió a causa de un fuerte golpe en la cabeza, su esposo sería uno de los autores del crimen.

Personal policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), se apersonó al lugar e iniciaron el trabajo de investigación, más la recolección de algunos elementos.

Los autores del hecho habrían sido identificados y aprehendidos, se trataría del esposo de la víctima, más dos cómplices.

“De forma inmediata se logra identificar y aprehender a los autores del hecho, Luis C. S. (pareja de la víctima), Jesús C. A. y Maribel C. quienes ahora se encuentran a disposición de la justicia”, agrega la publicación.