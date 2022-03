Aprehendieron a un hombre acusado de violar a sus sobrinas de 9 y 14 años

Cochabamba, Bolivia

Un sujeto acusado de violar a sus dos sobrinas de 14 y 9 años fue aprehendido ayer en la zona sur de Cochabamba por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV).

El papá de las víctimas denunció el hecho y señaló que la actual pareja de la madre también estaría implicada en los abusos. Además, afirmó que la progenitora sabía del hecho y no hizo nada al respecto.

Desde la Defensoría de la Niñez, se informó que los vejámenes se habrían producido desde hace varios años.

El agresor se encuentra en las celdas de la EPI Sur a la espera de su audiencia de medidas cautelares. De momento, la Policía investiga el caso y realizan apoyo psicológico a las dos hermanas víctimas.

Asimismo, integrantes del Colectivo Mujeres de Fuego denunciaron que la Fiscalía tardó casi un mes en aprehender al tío abusador. Señalaron que tuvieron que presionar a las autoridades para que actúen en el caso.

"No nos parece correcto que se haga peregrinar a la familia que está correteando, que no se le de la información necesaria para que él pueda moverse. No puede ser que un papá esté haciendo el trabajo de un investigador. Para eso tenemos investigadores y fiscales", reclamó Nidia Coca, de Mujeres de Fuego,