La Paz, Bolivia

Jéssica L. M. L. de 24 años fue asesinada por su expareja Daniel C. R. (32), quien la apuñaló 20 veces delante de sus hijos el mediodía del jueves en un domicilio de la zona de Ovejuyo de la ciudad de La Paz donde la víctima se había mudado con sus dos pequeños tan sólo dos semanas atrás.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y Fiscalía realizaron el levantamiento legal del cuerpo de la joven que según el relato de su padre, Anacleto Monasterios y la hermana mayor de la víctima, ella se había separado del hombre y lo había denunciado por las agresiones reiteradas al que era sometida por él.

El director de la Felcv, Jhonny Vega, y su abogado Mario López explicaron que el victimario estuvo vigilando la vivienda y había planificado el feminicidio de manera premeditada, hasta que vio la oportunidad de entrar al domicilio y lograr su cometido.

El trágico hecho ocurrió cuando Jéssica preparaba el almuerzo para sus hijos sin lograr concluirlo porque el criminal llegó hasta la cocina donde ubicó a la víctima, que fue agredida brutalmente delante de los niños, quienes gritaron desesperados pidiendo ayuda.

Los familiares acudieron al llamado pero ya era tarde, pues la madre yacía en el piso mientras su hija menor de nueve años rogaba a su padre que no le hiciera más daño a su madre.

“Lo he hecho por celos, le he pescado con un hombre, había estado con un hombre por más de un año. No lo niego, me arrepiento porque era la mujer de mi vida”, confesó el criminal ante los medios de comunicación.