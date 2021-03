Arce dice que fue un ‘error’ haber afirmado que Añez era presidenta constitucional

Cargando...

La Paz, Bolivia

El presidente del Estado, Luis Arce reconoció ese viernes que incurrió en un “error” el admitir que Jeanine Añez asumió el mandato de Bolivia de forma transitoria constitucional debido a que, en ese entonces, desconocía las normas de cómo debería haber ocurrido la sucesión de mandato.

“Yo no soy abogado, no soy constitucionalista, soy economista. A mí, particularmente, como a muchos, nos han hecho creer que (la administración de Añez) era un gobierno transitorio constitucional, pero cuando uno ya mucha más prolijidad y acompañado de nuestros juristas, nuestros especialistas constitucionalistas, evalúa aspectos que yo no había tomado en consideración”, dijo el mandatario en rueda de prensa.

El 21 de mayo de 2020, cuando era candidato presidencial, Arce fue consultado en un programa televisivo si Añez era una presidenta constitucional o de facto a lo que respondió: “Es transitoria constitucional”.

El mandatario sostuvo que en ese entonces que no conocía el Reglamento de Debates de la Cámara de Diputados que se debería haber usado para la designación del sucesor, tras la renuncia de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra.



“Yo no conocía ese reglamento, yo no conocía esas normativas como muchos de los bolivianos y nos damos cuenta que debería haber presidido la hermana Susana Rivero, por ejemplo, que estaba en la Cámara de Diputados y cosas así”, aseguró.

“Hay que reconocer que uno no es perito en todo, yo no soy todólogo, entonces puedo cometer errores, no tengo ningún problema en reconocer que nos podemos equivocar en dar alguna precisión, que tal vez (fue) a insistencia de los propios periodistas. Porque yo di mi respuesta muy clara esa noche, está en los videos que lo demuestran así”, sostuvo Arce.