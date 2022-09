Arce promete que las Cabañas del rió Piraí será un centro turístico histórico de Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

Con la modernización de las tradicionales Cabañas, la población cruceña podrá disfrutar de un lugar para pasear y disfrutar de la gastronomía típica que sea moderno y seguro, manifestó el presidente del Estado, Luis Arce.

“Nos sentamos con el Alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y me dijo ‘tengo un proyecto para las cabañas’ y qué coincidencia porque yo también me comprometí con los hermanos cabañeros a ayudarles a mejorar este lugar turístico. Este lugar no solo sirve para gastronomía, sino también para paseo, diversión y fundamentalmente para consolidar la cultura cruceña que se resume en estas cabañas”, dijo el Jefe de Estado.