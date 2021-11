Arce sobre el paro: "El pueblo boliviano quiere trabajar, la economía no se para"

Este viernes, el presidente Luis Arce se refirió al paro indefinido convocado a partir del lunes 8 de noviembre en rechazo a la Ley 1386 señalando que la población “quiere trabajar”.

“Mucha gente insiste o hemos visto los medios de comunicación, en coro, desde anoche, hasta esta mañana, hablando de un eventual paro de actividades en el departamento y supuestamente en el país, pero desde acá queremos decirles que el pueblo boliviano quiere trabajar, la economía no se para”, dijo la autoridad en su discurso brindado en la entrega de una planta eólica en el municipio cruceño de Cabezas.

Arce señaló no son "ningunos incapaces" y cuestionó el gobierno de Jeanine Añez.

"Desde acá queremos decirles que el pueblo boliviano quiere trabajar, la economía no se para (…). No somos ningunos incapaces y estamos haciendo lo que ellos (los opositores) no pudieron en un año", mencionó.