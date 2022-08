Ardió en llamas luego de una discusión: Mujer se debate entre la vida y muerte

Tiquipaya, Cochabamba

El caso donde una mujer se habría quemado luego de sostener una discusión con su pareja es investigado, Erika A. F. de 23 años está en terapia intensiva del Hospital Viedma con el 90% de su cuerpo quemado.

El director del Hospital Viedma, Eduardo Amaya, aseguró que su estado es crítico por la superficie corporal quemada, mientras continúa convulsionando, presentó una falla renal y tuvo que ser intubada.

Su hija de un año tiene quemaduras de tercer grado en el 30 % de su cuerpo al igual que su pareja de 33 años. Todo ocurrió la madrugada de este miércoles en la zona de Santiaguillo, municipio de Tiquipaya, cuando la pareja en estado de ebriedad, discutió por dinero y celos.

La pareja de Erika podría recibir el alta en los próximos días. En tanto la bebé de un año será intervenida este viernes 19 de agosto, el médico señaló que presenta mejoría, pero que tendrá afectaciones físicas y psicológicas.

Declaraciones contradictorias

Ahora el caso está tipificado como tentativa de feminicidio, desde la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) informaron que la declaración informativa de la pareja de Erika no es creíble y se cae en la contradicción.

"La versión que da el sindicado no es creíble, es por este motivo que se atribuye el delito de tentativa de feminicidio. Porque no hay relación en la versión que señala, ya que si hubiera escapado del ambiente en posesión de su bebé no habría tenido todas las lesiones que tiene", remarcó el director de la FELCV, Cnl. Alfredo Saravia.