Arias analiza convocar a una Asamblea de la Paceñidad a solicitud de sectores

El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, manifestó este lunes, que evalúa la posibilidad de convocar a una Asamblea de la Paceñidad, tras el pedido de varios sectores, quienes exigen realizar acciones conjuntas como municipio.

“Los sectores gremiales me acaban de llamar, la Federación de Juntas Vecinales, y me piden que como paceños convoquemos a la brevedad posible a una Asamblea de la Paceñidad, ese pedido lo analizaré en su debido momento, pero creo que el pedido de ellos es que tomemos alguna acción conjunta coordinada, no solamente entre gremios, sino también con los sectores empresariales”, manifestó Arias.