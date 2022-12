Arias anuncia Asamblea de la Paceñidad contra ordenanza de construcciones irrestrictas

Cargando...

El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció que convocará a la Asamblea de la Paceñidad para que se asuman acciones contra la promulgación de la ordenanza 046 sobre construcciones irrestrictas.

“No les importa porque al final de cuentas lo que prima es la plata, eso es lo que nos está destruyendo a nosotros, por eso he decido romper; y paceños y paceñas sepan quiénes los están traicionando, sepan quiénes han aprobado esta ordenanza (municipal No 046) que no piensa en el bien común; que no confundan concertación con estupidez, silencio con complicidad”, protestó.

El miércoles, el vicepresidente del Concejo Municipal de La Paz, Javier Escalier, promulgó dicha ordenanza que fue rechazada por la Alcaldía, colegios de ingenieros, arquitectos y universidades.

El burgomaestre también anunció que iniciará acciones legales contra los concejales que respaldaron la promulgación de la ordenanza.

Arias explicó que la citada norma pone en peligro la ciudad y la vida de la gente, ya que la ordenanza permite construcciones irrestrictas superiores a los 40 pisos y solo en diez sectores de la urbe paceña.