Arias anuncia procesos de auditoria en contra de la gestión de Revilla por “serie de irregularidades”

Tras la evaluación de sus 100 primeros días de gestión como alcalde de la ciudad de la Paz, Iván Arias, informó este lunes que su administración se encuentra en procesos de auditoria de la gestión pasada, al hallar una “serie de irregularidades”.

“Hay deudas que no son del señor Revilla. A él le vamos a iniciar algunos procesos que ya están en auditoria. Tenemos cinco procesos que están en auditoria. Pero ese no es el problema; el problema es que la gente ha hecho deudas con la alcaldía y uno tiene que asumir esas deudas y vamos a asumir. Ya les he pedido un tiempo de calma”, detalló Arias.