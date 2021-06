Arias anuncia sanciones a La Paz Limpia por no cumplir con aseo urbano

El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, dijo que se sancionará a la empresa La Paz Limpia por incumplir con la recolección de la basura desde el lunes debido a los promontorios de basura que se encuentran en calle.

Arias dijo que la ciudad está inundada de basura, hecho que fue evidenciado en el recorrido realizado la noche del martes por cuatro macrodistritos de la ciudad en un operativo para generar conciencia a la población para que cumpla con la restricción horaria por la escalada de casos por covid-19.

“Si yo no hubiera cumplido con los pagos, no tendría cara para reclamar. Ya hemos pagado siete millones de bolivianos (a LPL) y estamos con ocho millones y ellos necesitan solo cuatro millones para pagar a sus trabajadores. Tienen de sobra y no lo están haciendo para chantajearnos y para que le paguemos una deuda que no la cobraron durante siete meses al anterior Gobierno Municipal”, señaló.