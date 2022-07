Arias cuestiona “falta de patriotismo del paceño” que no embandera sus viviendas

La Paz

El alcalde Iván Arias cuestionó este jueves el comportamiento del ciudadano de La Paz que en pleno mes de julio, a nueve días de conmemorar los 213 años de la Revolución de Julio de 1809, no coloca la bandera paceña en puertas y ventanas de sus viviendas.

“Veo que en nuestra ciudad hay muy poco patriotismo en los paceños, no sé por qué será; en otras ciudades no hay que sacar ordenanzas, el propio ciudadano sale orgulloso, aquí hay que rogar, hay que amenazar, no sé por qué”, dijo Arias en su discurso de inauguración de una gradería en la calle 21 de la zona Francisco de Miranda de la zona Sur.