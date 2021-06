03/06/2021 - 11:41

Arias es citado a declarar en dos casos y Economía congela cuentas de Alcaldía paceña

“Quería expresarle a La Paz que pase lo que pase, seguiremos luchando y trabajando para que nuestros ciudadanos no mueran por la Covid-19, que no les falte seguridad ciudadana, no les falte salud, no me voy a rendir, no me voy a escapar”, aseveró el Alcalde de La Paz.