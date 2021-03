Arias festeja tras resultados en boca de urna

La noche de este domino y tras conocer los resultados en boca de urna, Iván Arias, candidato por la agrupación Somos Pueblo agradeció a los electores por haberle dado su apoyo.

“Vinimos de abajo y aquí estamos, venimos no tenemos nada, no tenemos un partido, no tenemos un municipio, no tenemos un gobierno regional y yo me debo al trabajo, al esfuerzo, al amor y al cariño”, aseguró en medio de un festejo junto a sus seguidores.