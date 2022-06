Arias prevé bailar morenada en Gran Poder entre San Francisco y Av. Camacho

La Paz, Bolivia

El alcalde Iván Arias anunció este que tiene previsto bailar morenada con la fraternidad Fanáticos durante la entrada del Señor Jesús del Gran Poder del sábado, entre la plaza San Francisco y la Av. Camacho.

Tras el anuncio de su participación como danzarín en la entrada del sábado, Arias consultó al secretario municipal de Culturas y Turismo, Rodney Miranda, sobre la ubicación de los palcos en el recorrido de la ruta.

Miranda informó que el palco principal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz estará a la altura de la Av. Camacho, pero se instalarán otros palcos en el recorrido, como el de la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder (Acfgp).

Informó que la ruta del Gran Poder tiene una extensión de ocho kilómetros y tras una inspección realizada por autoridades ediles, se evidenció que en promedio las fraternidades tardan cinco horas en hacer todo el recorrido.

Como parte de la logística de la entrada, desde el 27 de mayo la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública (SMIP) procede a realizar el bacheo de las vías del recorrido para que, dijo el alcalde, los bailarines y músicos no se encuentren con huecos.

“Estamos en la Garita de Lima y Tumusla verificando que no van a encontrar un hueco en las vías, estamos haciendo el bacheo para que puedan bailar, especialmente los músicos que no ven al piso, están con sus cornetas y no pueden ver el agujero”, dijo Arias.