Arias se acoge a su derecho al silencio

La mañana de este jueves, el alcalde de La Paz, Iván Arias, se presentó ante la Fiscalía donde fue citado para declarar por un caso del año 2016 y decidió acogerse a su derecho al silencio.

"Me he acogido al derecho al silencio porque la acusación no tiene sentido, es una cosa que deberían haberle hecho al anterior alcalde. El anterior alcalde es el autor de todo esto y la activan conmigo, cuando nosotros, ni bien hemos conocido el caso, hemos dado cumplimiento. Es una cosa sin sentido, es perder el tiempo", señaló el burgomaestre al salir del Ministerio Público.