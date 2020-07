Arias: "No es cierto que sector público este rebasado, las personas se están desesperando"

La Paz, Bolivia

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, en entrevista con QNMP se refirió a los costos altos que estarían realizando las clínicas privadas a paciente con coronavirus, Arias señalo que se tiene que emitir un decreto para solucionar este problema tomando en cuenta la emergencia nacional. Indico que de alguna manera con el “SUS” el estado podría asumir el costo de atención de pacientes con coronavirus en clínicas privadas.

“Se tiene que sacar un decreto por su puesto, mejor si ese decreto es consensuado con el sector privado, no ve, que se siente y dice vamos a hacer esto y eso creo yo que es lo que está buscando la Ministra no tomar medidas tan radicales de empezar a confrontar pero si tenemos que denunciar, la denuncia no quiere decir confrontación la denuncia quiere decir que hay un problema que tenemos que solucionar”, aseveró Arias.

A tiempo de señalar que no pensaban que el coronavirus iba a expandirse tanto, indico que de un 100 % de pacientes con el virus solo un 80 % necesitan un centro de aislamiento.

Cargando...

“No todos los pacientes de Covid-19, dicen los datos lo hemos demostrado en La Paz, del 100 %, 80 % necesita un buen centro de aislamiento”, señalo la autoridad de gobierno.

Afirmó que el sector público de salud no está rebasado, señalo que hay mucha gente que por época de invierno está confundiendo la enfermedad.