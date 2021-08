Armin Lluta denuncia existencia de nuevo proceso en su contra por falsificación de título

El secretario ejecutivo de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Armin Lluta, manifestó este martes, que la audiencia cautelar que se tenía previsto para esta jornada a horas 8:00 a.m., fue suspendida.

El dirigente cocalero, afirmó que pudo constatar que no solo le siguen un proceso por desobediencia a mandato judicial e inconstitucionalidad, sino que un nuevo juicio se habría iniciado, esta vez por falsificación de un título universitario.

"A mí me acusan por desobediencia, pero como no han podido creo que lograr algunas pruebas, ahora me han dado un título de licenciado en la UMSA, dicen que yo he falsificado un título para ser docente en la UMSA. ¿A dónde están llegando? No pueden imputarme de nada", manifestó Lluta.