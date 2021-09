23/09/2021 - 17:02

Armin Lluta pide garantías afirma recibir amenazas contra su hijo si no renuncia al cargo

“Yo no vivo tranquilo no tengo paz, me amenazan de que mi hijo va correr riesgo si yo no renuncio a este cargo”, manifestó el dirigente cocalero Armin Lluta.